في الذكرى ال 150 لميلاد قائد ثورة اكتوبر ومؤسس الدولة الاشتراكية الاولى - الحزب الشيوعي العراقي

2020/04/22 | 17:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الحزب_الشيوعي_العراقي يظل لينين وتراثه الفكري والسياسي الثوري منارا للمناضلين من اجل عالم جديد خال من استغلال الانسان واضطهاده ينقضي اليوم، 22 نيسان، 150 عاما على ولادة فلاديمير ايليتش اوليانوف لينين، الثوري العظيم والمنظر والمطور الأبرز للفكر الماركسي وللثورة الاشتراكية.



وبالنظر الى الاوضاع القائمة في بلدنا اليوم واحوال العالم وتطوراتها، خاصة ما يتصل باستشراء وباء كورونا، وكشفه جوانب القصور ال ......





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