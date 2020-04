COVID-19 والإنذار النهائي لكيسنجر! - مشعل يسار

2020/04/22 | 17:30 - المصدر: الحوار المتمدن

الحوار_المتمدن

#مشعل_يسار عندما يصبح الوباء حدا فاصلاً بين الحضارة والعبوديةكتب الصحافي نيكولاي كونكوف من أسرة تحرير جريدة ؟زافترا" الروسية في مدونته يقول:نشر وزير الخارجية الأمريكي السابق هنري كيسنجر مقالاً برنامجياً مميزًا في صحيفة وول ستريت جورنال بعنوان "وباء فيروس كورونا سيغير إلى الأبد النظام العالمي ("The Coronavirus Pandemic Will Forever the World Order").الرأي الذي عبر عنه ونشره على الملإ بطريرك السياس ......





