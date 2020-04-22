من رحم العشوائية جاء النظام - سامى لبيب

2020/04/22 | 17:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سامى_لبيب - نحو فهم الحياة والوجود والإنسان (99) .- أنا فهمت الآن – الجزء الثامن .- بداية هناك إلتباس فى فهم ماهية العشوائية والنظام , ليسأل البعض أليس هذا نظاما ؟ وهل يمكن أن يتكون نظام من فوضى عشوائية ؟, العشوائية تعنى اللاغائية واللاتخطيط واللاتدبير فى سلوك الطبيعة والوجود , كذا العشوائية الغير منظمة هى الأصل للحياة والوجود , ومن تلك العشوائية توقف الإنسان أمام بعض الصور لينتج صيغ نظامية من ت ......





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