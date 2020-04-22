2020/04/22 | 17:31 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدير صحة ذي قار يعلن الموقف الوبائي في محافظته منذ بدء الأزمة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/22 | 17:31.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدير صحة ذي قار يعلن الموقف الوبائي في محافظته منذ بدء الأزمة) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدير صحة ذي قار يعلن الموقف الوبائي في محافظته منذ بدء الأزمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).