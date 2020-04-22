2020/04/22 | 17:33 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
يتبع ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مصدر: تسجيل 5 اصابات بفيروس كورونا في ذي قار) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر: تسجيل 5 اصابات بفيروس كورونا في ذي قار
يتبع ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مصدر: تسجيل 5 اصابات بفيروس كورونا في ذي قار) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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