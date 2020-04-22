متى تصبح الشامة والنمش من أعراض سرطان الجلد؟

2020/04/22 | 17:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعةيعد سرطان الجلد من أكثر أنواع السرطان شيوعا في العالم، ويكون الناس أكثر عرضة للخطر خلال أشهر الصيف عندما يكون التعرض للأشعة فوق البنفسجية مرتفعا.ومن العلامة الأكثر شيوعا لسرطان الجلد هي التغيير الذي يحدث في الشامة أو النمش أو بقعة طبيعية للجلد.وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية إنه من المهم معرفة بشرتك وكيف […]

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