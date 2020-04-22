كيفية التمييز بين أعراض الحساسية وفيروس كورونا

2020/04/22 | 17:35 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..مع ارتفاع درجة حرارة الطقس وزيادة عدد حبوب الطلع في فصل الربيع، يمكن أن يشعر العديد من الأشخاص بالقلق من كون أعراض الحساسية لديهم هي في الواقع علامة على الإصابة بفيروس كورونا.ويمكن أن تسبب حساسية الأنف، العطس والسعال والحكة وذرف الدموع من العينين، وفقدان الإحساس بالرائحة والصداع وضيق التنفس أو التعب – […]

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