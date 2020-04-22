2020/04/22 | 17:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبس جهنم يتلظى في العراقي – رابعة العبيدي خلال دراستي الجامعية الاولية، قال أحد الأساتذة، إقترنت حياة العراقيين بالقتال؛ لأنهم متوزعون بين الصحراء غربا والدولة الفارسية شرقا، مؤكدا: أما الدولة العباسية، فكانت تفتعل لهم حروبا خارجية وفتنا داخلية؛ تشغلهم بها؛ لأنهم على درجة من الشراسة: “إذا هدأت الحياة من حولهم؛ يلعنون سنسفيل الخلافة”.الحروب الخارجية، […]

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