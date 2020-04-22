هيئة تحرير الشام تثير قضيّة فتح المعابر في إدلب وتدعو الناشطين لاجتماع

2020/04/22 | 17:36 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت هيئة تحرير الشام اليوم الأربعاء الناشطين الإعلاميين وكافة المؤسسات العاملة في مناطق شمالي غربي سوريا، إلى حضور ما سمّتها «جلسة طارئة» لمناقشة قضيّة فتح معابر تجاريّة تربط محافظة #إدلب بمناطق سيطرة الحكومة السوريّة.وقالت…

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