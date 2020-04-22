العراق يجلي المئات من رعاياه العالقين في روسيا

2020/04/22 | 17:39 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية العراقية، يوم الاربعاء، إجلاء 314 من المواطنين العراقيين العالقين في روسيا على متن رحلتين استثنائيتين غادرتا من موسكو إلى بغداد، في إطار إجلاء مواطنيها العالقين في عدد من الدول الأجنبية بسبب تفشي وباء "كوفيد-19".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجيّة العراقية، أحمد الصحاف، في بيان، اليوم الأربعاء "غادرت الرحلتان الاستثنائيتان من موسكو إلى بغداد على متنهما (314) مُسافِراً من العراقيين العالقين في روسيا".

وأضاف "رافق المسافرين إلى المطار سفير العراق لدى موسكو الأستاذ عبد الرحمن الحسيني، والكادر القنصلي، لتوديع المسافرين، ولتيسير إجراءات نقلهم".

وأعلن مدير سلطة الطيران المدني في العراق، دريد يحيى، يوم الجمعة 10 نيسان الجاري، عن إيقاف تعليق الرحلات الاستثنائية عبر فتح الأجواء والمطارات العراقية لغرض عودة العراقيين العالقين في الخارج إلى البلاد.

يذكر أن العراق يسير رحلات جوية استثنائية لإعادة العراقيين الذين غادروا البلاد في الأشهر الثلاثة الماضية ولم يتمكنوا من العودة بسبب إيقاف حركة الطيران وفق قرارات لجنة الأمر الديواني (55) لسنة 2020.

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