2020/04/22 | 17:39 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفنان ميس كمر بضيافة المربد الخميس بعد الرابعة عصرا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/22 | 17:39.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفنان ميس كمر بضيافة المربد الخميس بعد الرابعة عصرا) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفنان ميس كمر بضيافة المربد الخميس بعد الرابعة عصرا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).