“الصحة العالمية” تصدم عشاق كرة القدم

2020/04/22 | 17:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة ناقشت منظمة الصحة العالمية مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” مساء الثلاثاء، مستقبل كرة القدم في “القارة العجوز” تحت وطأة تفشي وباء فيروس كورونا.وأوصت منظمة الصحة الاتحاد الأوروبي، بعد استشارة علماء الأوبئة، بعدة نصائح من بينهما تجميد فعاليات كرة القدم إلى موعد بعيد، وذلك من أجل الحد من انتشار فيروس كوفيد-19 […]

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