2020/04/22 | 17:44 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، مغادرة رحلة جوية استثنائية على متنها 124 عراقياً من الهند إلى العراق.وذكرت الوزارة في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه "غادرت الرحلة الاستثنائيّة السابعة من نيودلهي إلى بغداد وعلى متنها 124 مواطناً لإعادة العراقيين العالقين في الهند".وأشارت إلى أن "الكادر الدبلوماسي في السفارة العراقية رافق المسافرين إلى المطار للتأكّد من انسيابيّة إجراءات نقلهم، وتذليل ما قد يعترضهم من صُعُوبات".وكانت جميع سفارات العراق المُنتشِرة في عُمُوم دول العالم قد سيَّرت رحلات استثنائيّة لإجلاء العراقيّين الراغبين في العودة إلى البلاد على إثر إجراءات الحظر، وتوقّف الطيران للوقاية من تفشّي فيروس كورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رحلة استثنائيّة تقل 124 عراقياً تغادر الهند إلى بغداد) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رحلة استثنائيّة تقل 124 عراقياً تغادر الهند إلى بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).