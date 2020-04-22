بالصور.. مغادرة 14 ملامساً لمُصابي كورونا من الحجر الصحي في كربلاء

2020/04/22 | 17:44 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت دائرة صحة كربلاء، اليوم الاربعاء، مغادرة الوجبة السابعة من الملامسين لمصابين بفيروس كورونا من الحجر الصحي وعددهم 14 ملامساً.وأوضحت الدائرة في بيان مقتضب تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، أن "الملامسين غادروا الحجر الصحي بعد التأكد من سلامتهم وخلوِهم من الإصابة ولم تظهر عليهِم أعراض جانبية ليرتفع عدد المُغادرين من الملامسين الى 553 شخصاً والمتبقي 54 شخصاً.

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