بعد انهيار النفط… أرامكو تسعى لاقتراض10مليارات دولار

2020/04/22 | 17:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة دخلت شركة “أرامكو” السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم، مرحلة حاسمة في مساعيها للحصول على قرض بقيمة 10 مليارات دولار من عدة بنوك.واختارت الشركة، بنك “إتش إس بي سي” ومجموعة “سوميتومو ميتسوي” المصرفية، للتنسيق بينها وبين البنوك الأخرى للحصول على تمويل كبير لجمع 10 مليارات دولار، بحسب ما نقلته وكالة “رويترز” […]

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