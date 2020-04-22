ادارة ترامب تواجه تحديات في الكشف عن اعداد القوات المتواجدة في العراق وافغانتسان وسوريا

2020/04/22 | 17:47 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة… كشفت صحيفة الغارديان البريطانية أن ادارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب تواجه تحديات كبيرة في الكشف عن اعداد القوات الامريكية في العراق وافغانستان وسوريا بموجب قانون حرية المعلومات وتوضيح سبب عدم الافصاح عن الارقام منذ اكثر من عامين.وذكرت الصحيفة في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ ان ” مشروع الرقابة الحكومية الامريكية قدم طلبا بموجب […]

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