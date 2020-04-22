إسرائيل تحيي ذكرى ضحايا الهولوكوست تزامنا مع ذكرى

2020/04/22 | 17:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لتاسع عشر من أبريل عام 1943.عشرات المقاتلين اليهود يستعدون لمواجهة ألفي جندي نازي داخل الغيتو اليهود في العاصمة وارسو.الألمان يريدون تصفية الغيتووالمقاومة اليهودية تريد أن تصمد لأطول فترة ممكنة.كيف وصلنا إلى هذه النقطة؟

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