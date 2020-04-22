موسكو تتوقع تحسن سوق النفط الشهر المقبل

2020/04/22 | 17:53 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]توقع وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، تحسن الوضع في سوق النفط العالمية في شهر مايو القادم مع دخول تخفيضات الإنتاج التي أقرها تحالف “أوبك+” حيز التنفيذ.

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