2020/04/22 | 17:53 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [متابعة-اين]توقع وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، تحسن الوضع في سوق النفط العالمية في شهر مايو القادم مع دخول تخفيضات الإنتاج التي أقرها تحالف “أوبك+” حيز التنفيذ.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موسكو تتوقع تحسن سوق النفط الشهر المقبل
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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