لجنة الأمن والدفاع تكشف مصير الخريجين غير المعنيين على وزارة الدفاع

2020/04/22 | 17:53 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _متابعة كشفت لجنة الامن والدفاع النيابية، اليوم الأربعاء، مصير بقية الأسماء المرشحة من الخريجين غير المعنيين على وزارة الدفاع.وقال عضو اللجنة بدر الزيادي لوكالة الفرات نيوز ان" ضعف التخطيط وعدم وجود الية صحيحة للتعيين أدى الى زيادة اعداد الخريجين العاطلين عن العمل؛ لذلك عندما ارتأت حكومة المستقيل عادل عبد المهدي التخفيف عن الطلبة الخريجين كان هناك اتفاق مع وزارة الدافاع على تعيينهم للاستفادة منهم بصفة موظف مدني".وأشار الى ان" اعداد الخرجين كثيرة جداً ولا تستطيع الوزارة استيعابها، ناهيك عن عن ما يمر به البلد من ظرف اقتصادي بسبب تدني أسعار النفط بالإضافة الى عدم تشكيل الحكومة حتى اللحظة واقرار الموازنة".وأضاف الزيادي، ان" العدد الخرجين المتفق على تعينهم يقارب 3 الاف خريج تم تعيين الفين كوجبة أولى، اما باقي الاعداد ستدرج أسمائهم في موازنة 2020 واستيعاب العدد المتبقي في وزارة الدفاع".وبين ان" المقدمين الى التطوع في صفوف الأجهزة الأمنية قسم منهم من خريجي المحافظات".

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