حصيلة الوفيات بكورونا في المستشفيات البريطانية تتجاوز الـ18 ألفا

2020/04/22 | 17:57 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..تجاوزت حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في المستشفيات البريطانية اليوم الأربعاء عتبة الـ18 ألف حالة وفاة، بتسجيل السلطات نحو 760 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأعلنت وزارة الصحة البريطانية في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي كورونا أنها سجلت خلال اليوم الأخير 759 وفاة جديدة بسبب الفيروس، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 18100 […]

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