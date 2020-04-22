ايتن عامر تشارك متابعيها بصورة من أيام الثانوية.. ومعلقون يشبهوها بـ”كيم كارديشيان”!

2020/04/22 | 17:58 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة شاركت الفنانة أيتن عامر، متابعيها عبر حسابها الشخصي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بصورة قديمة تعود لفترة الثانوية العامة.وظهرت الفنانة بقوام ممشواق، ووجه نحيف، وحاجبين بسُمك رفيه للغاية، مع مكياج بسيط، مُعلقة: “أيام ثانوي”.وتفاعل العديد من المتابعين مع الصورة التي حصدت الآلاف من تسجيلات الإعجاب، فعلق البعض: “أيام الحواجب […]

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