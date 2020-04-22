هكذا سيتم نقل العراقيين العالقين بسوريا !

2020/04/22 | 18:32 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت سلطة الطيران المدني العراقية، اليوم الأربعاء، أن المباشرة بإعادة العراقيين العالقين في سوريا إلى البلاد، ستتم بعد استحصال الموافقات الأصولية من...

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