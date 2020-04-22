بومبيو: الصحة العالمية أخفقت في التعامل مع وباء كورونا حتى الآن

2020/04/22 | 18:35 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الاربعاء، أن الصين أخفت معلومات عن فيروس كورونا عن منظمة الصحة العالمية.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكية، خلال مؤتمر صحفي منعقد الآن، أن "منظمة الصحة العالمية أخفقت في التعامل مع وباء كورونا حتى الآن"، متابعا "نحن نواجه وباء عالميا ونعمل لحماية الولايات المتحدة".

ولفت مايك بومبيو إلى أن "المطلوب هو الشفافية فى إجراءات مكافحة فيروس كورونا لإنقاذ حياة الناس في كل دول العالم".

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