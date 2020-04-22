الموقف الوبائي اليوم حتى الأن: تسجيل 15 إصابة بكورونا في 4 محافظات بينها بغداد

2020/04/22 | 18:35 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

سجلت محافظات النجف والبصرة وذي قار والعاصمة بغداد، اليوم الاربعاء، 15 إصابة جديدة مؤكدة بكو...





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