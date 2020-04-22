2020/04/22 | 18:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الوطني للرياضة : الجيش الأبيض أبعد شبح كورونا عن العراق بغداد – رحيم الشمري قدم المرصد الوطني للرياضة التابع لدائرة الدراسات وتطوير الملاكات والقيادات الشبابية بوزارة الشباب والرياضة العرفان والتقدير للابطال في وزارة الصحة على جهودهم المتواصلة منذ نحو الشهرين ، بتفانيهم وعطائهم ودورهم في مواجهة فايروس كورونا وحماية الشعب العراقي من هذه الجائحة […]

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