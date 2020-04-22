2020/04/22 | 18:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهرة لخريجي النفط والسوداني يطالب بإستثناءات الغضبان لا يستبعد إتخاذ أوبك إجراءات إضافية لإمتصاص الفائض بغداد – عبد اللطيف الموسوي قال نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان انه لايستبعد اتخاذ منظمة اوبك إجراءات إضافية من اجل امتصاص الفائض النفطي .وافاد بيان للوزارة تلقته (الزمان) امس بمشاركة الغضبان الى جانب عدد من وزراء […]

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