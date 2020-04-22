2020/04/22 | 18:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خبير لــ (الزمان) : اليوان الصيني سيغزو التداول العالمي بغداد – الزمان توقع الخبير الاقتصادي ملاذ الأمين، دخول اليوان الصيني ميدان التداول العالمي في العقد الجديد بعد 2020 ومنافسته للدولار الامريكي والجنيه الاسترليني.وقال الأمين لـ(الزمان) امس ان (اليوان أصبح اليوم عملة عالمية يمكن ان تعتمد في العقود التجارية الآجلة والفورية)، مشيرا الى ان (هذا […]

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