نائب يبين حقيقة تراجع بعض الكتل الشيعية عن دعم حكومة الكاظمي

2020/04/22 | 18:37 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… بين النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، الأربعاء، حقيقة تراجع عدد من الكتل الشيعية عن موقفها الداعم لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، فيما كشف عن وجود صراع سياسي كبير حول الكابينة الوزارية بين خميس الخنجر ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي وقال الفتلاوي في تصريح لـ/ المعلومة /، ان “اغلب الكتل الشيعية لازالت داعمة […]

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