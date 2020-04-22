بسبب النفط: صحيفة فلسطينية قد تتسبب بفتنة “سعودية فلسطينية”.. واعلامي اسرائيلي يدخل على الخط!

2020/04/22 | 18:39 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اشعلت صحيفة فلسطينية الجدل بسبب رسمة كاريكاتير ساخر من انخفاض أسعار النفط، وجهته ضد السعودية.واظهر تغريدات غاضبة من الصحيفة تداولت صور الكاريكاتير الذي صور رجلًا سعوديًا يهرب من برميل النفط الذي يتدحرج لسحقه، قبل ان تعود الصحيفة لتعتذر ثم تعيد نشر الكاريكاتير مجددًا.من جانبه، دخل الاعلامي والمستشار الاسرائيلي على الخط، […]

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