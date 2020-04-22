2020/04/22 | 18:41 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اليوم.. العراق يسجل 16 اصابة بفيروس كورونا لغاية الآن هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/22 | 18:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليوم.. العراق يسجل 16 اصابة بفيروس كورونا لغاية الآن) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليوم.. العراق يسجل 16 اصابة بفيروس كورونا لغاية الآن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).