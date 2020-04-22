نهاية أمريكا على يد ترامب الأحمق القسم الأول

2020/04/22 | 18:44 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / مهدي المولى … هذه توقعات الكثير من أهل الخبرة والاختصاص في العالم لأنه يمتاز بحماقة ورعونة وحب للمال والشهرة أشبه ببدو الصحراء حتى انه يفوقهم حماقة وتهورا لهذا همه القوة والمال معتقدا أنهما الوسيلة الوحيدة التي تمكنه من إخضاع وإذلال الأحرار من بني البشر ويجعل منهم بقر حلوب تدر دولارات حسب الوقت الذي […]

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