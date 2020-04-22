بومبيو : ‏طهران تنفذ تحركات استفزازية وتمد الفصائل العراقية بالأسلحة

2020/04/22 | 18:45 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، إن إيران نفذت تحركات استفزازية في الخليج العربي ولا تزال تمد وكلاءها في العراق ولبنان وسوريا واليمن بالأسلحة للنيل من استقرار المنطقة.وطالب بومبيو، خلال مؤتمر صحفي، النظام الإيراني بالاستماع إلى مطالب شعبه والتوقف عن الأعمال العدائية ودعم "المليشيات" والتي آثرت على الاقتصاد، مؤكدا أن نظام طهران قدم معلومات مغلوطة حول انتشار فيروس كورونا داخل بلاده.وأوضح وزير الخارجية الأمريكي، أن إيران رفضت عروض واشنطن بتقديم مساعدات إنسانية لمكافحة فيروس كورونا.كما طالب بومبيو، بضرورة محاسبة إيران على إطلاق الحرس الثوري قمرًا صناعيًا عسكريًا.وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أوعز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتدمير أي زوارق إيرانية إذا تحرشت بسفن بلاده في البحر.

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