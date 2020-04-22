نفط البصرة تقرر خفض نحو 300 الف برميل يوميا من التصدير

2020/04/22 | 18:45 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت شركة نفط البصرة ، اليوم الاربعاء ، إنها ستقوم بتخفيض ما يقارب 300 الف برميل يوميا من التصدير النفطي الخارجي بناءا على القرارات الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك، كاشفة عن أن سعر بيع نفط البصرة يصل حاليا إلى 20 دولار وسط ترقب بزيادة الأسعار.وقال معاون مدير عام الشركة لشؤون جولات التراخيص خالد حمزة في تصريح اطلعت عليه "كلكامش برس" إن "إنتاج الشركة يصل إلى ثلاثة ملايين يضاف إليه ما يتم إنتاجه في الجنوب والفرات الأوسط وبالتالي يتم تصدير ثلاثة ملايين وثلاث مئة ألف برميل في الأيام الاعتيادية اي قبل التخفيض وتبقى ثلاثمئة ألف برميل للاستهلاك الداخلي".واضاف إن "عملية التخفيض في التصدير بناءا على اجتماع اوبك مع الدول الأخرى قد يصل بتصدير الشركة الى ثلاثة ملايين تقريبا".وبين حمزة إن "سعر بيع نفط البصرة يصل حاليا إلى عشرين دولار وسط ترقب بزيادة الأسعار حال بدء التخفيض المقرر في الأول من الشهر المقبل أو قد يتم البدء قبل أيام من ذلك الموعد".وأوضح في ختام تصريحه ان "شركته لم تبيع النفط كما تم بيعه قبل أيام من بعض الدول بأرقام قليلة كون نفط البصرة الذي تعتمد عليه الصين والهند ودول اخرى هو من أفضل النفوط التي المستهلك بشرائها".

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