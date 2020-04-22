الرقة… انتعاش زراعي مخنوق بعقبات خلقتها إجراءات كورونا

2020/04/22 | 18:47 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنتج الأراضي الزراعية في ريف الرقة، أنواع مختلفة من المحاصيل الزراعية ذات الجودة العالية، نظراً لطبيعتها الجغرافية المميزة قرب نهر الفرات، والمناخ المعتدل وتربتها الغنية.حيث تراجع إنتاجها هذا الموسم، نتيجة تفشي فيروس #كورونا المستجد…

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