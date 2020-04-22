2020/04/22 | 18:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في أول رد من عائلة الشابة المصرية حنين حسام التي اعتقلتها الأجهزة الأمنية بسبب مقاطع مصورة اعتبرت مسيئة، قال والدها حسام عبدالهادي إن ابنته بريئة من تهم التحريض على الفسق والفجور.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن والدها أن الفيديوهات التي كانت تنشرها "عادية" والكثير من الشباب يقومون بنشر مقاطع مشابهة وهي لا تتعدى حدود "المزاح".

وأكد أنهم من عائلة محافظة ويسكنون في مدينة "شبرا" وحنين لم تقصد بأي شكل من الأشكال التحريض على الفسق والفجور.

وعبر عبدالهادي عن امتعاضه من تداول أخبار وصفها بغير الصحيحة، حيث تعيش ابنته معهم في المنزل ولا تسكن وحدها بحسب ما تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أن حنين شابة لا يزال ينقصها الكثير من الخبرة لتعلم ما الذي يمكنها التحدث به على شبكات التواصل الاجتماعي، وأن لا تتعرض لمثل هذه المسائلة القانونية.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على حنين التي تعرف باسم "هرم مصر الرابع" على شبكات التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقاطع مصورة لها على شبكات التواصل الاجتماعي وخاصة عبر حسابها في تطبيق تيك توك تدعو فيها فتيات أخريات لتصوير أنفسهن مقابل مبالغ مادية.

وقالت النيابة العامة المصرية وفق وسائل إعلام محلية إنها ستكشف عما تسفر عنه التحقيقات بعد الانتهاء من فحص الفيديوهات التي نشرتها حنين.

وأحالت جامعة القاهرة حنين التي تدرس في كلية الآثار للتحقيق بعد انتشار منشورات وفيديوهات لها على شبكات التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت أن إحالتها للتحقيق جاءت بسبب قيامها بسلوكيات "تتنافى مع الآداب العامة والقيم والتقاليد الجامعية".

وأوضح الدكتور الخشت أن الجامعة "ستتخذ أقصى عقوبة ضد الطالبة والتي قد تصل للفصل النهائي"، لارتكابها أفعال لا تتوافق مع مكانة طالبة في جامعة القاهرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (والد المصرية حنين يخرج عن صمته.. ويكشف موقفه من تهمة "فيديوهات الفجور") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (والد المصرية حنين يخرج عن صمته.. ويكشف موقفه من تهمة "فيديوهات الفجور") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).