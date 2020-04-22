حمص… الحكومة تعرض شراء المحاصيل من الفلاحين

2020/04/22 | 18:54 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبدت مؤسسة “السورية للتجارة” التابعة للحكومة السورية، استعدادها لشراء المنتجات الزراعية من الفلاح، وبيعها للمواطنين في الصالات التابعة لها.وقال مدير فرع المؤسسة بحمص “عماد ندور” في تصريح لصحيفة (الوطن) إن «المؤسسة على أهبة الاستعداد…

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