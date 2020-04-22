تركيا: أكثر من 3 آلاف إصابة جديدة و24 وفاة بكورونا

2020/04/22 | 18:55 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]أفاد اتحاد الأطباء في تركيا بوفاة 24 مهنياً في مجال الصحة بفيروس كورونا الجديد في تركيا، أين تأكد تسجيل 3474 إصابة بين العاملين في مجال الصحة، بينهم 1307 أطباء.

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