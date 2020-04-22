2020/04/22 | 18:55 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [متابعة-اين]أفاد اتحاد الأطباء في تركيا بوفاة 24 مهنياً في مجال الصحة بفيروس كورونا الجديد في تركيا، أين تأكد تسجيل 3474 إصابة بين العاملين في مجال الصحة، بينهم 1307 أطباء.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا: أكثر من 3 آلاف إصابة جديدة و24 وفاة بكورونا
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا: أكثر من 3 آلاف إصابة جديدة و24 وفاة بكورونا
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تركيا: أكثر من 3 آلاف إصابة جديدة و24 وفاة بكورونا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).