الشرطة الاتحادية تلقي القبض على أربعة مطلوبين بتهمة الإرهاب في كركوك

2020/04/22 | 18:55 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _كركوك اعلنت قيادة قوات الشرطة الاتحادية، الاربعاء، القبض على اربعة مطلوبين بتهمة الارهاب في كركوك.وذكر بيان للاتحادية تلقته أين نيوز انه "تنفيذاً لتوجيهات قائد قوات الشرطة الاتحادية الفريق الركن جعفر البطاط بتكثيف العمليات الاستباقية وملاحقة بقايا فلول داعش الإرهابي والقبض على المطلوبين وفق القانون , فقد تمكنت قوة من الفرقة الخامسة شرطة اتحادية وبالتنسيق مع مديرية استخبارات الفرقة من القاء القبض على اربعة مطلوبين متهمين وفق احكام المادة 4/ إرهاب في محافظة كركوك".واوضح "حيث قامت المفارز الأمنية بالاشتراك مع مصادر الاستخبارات التابعة للفرقة من القبض على هؤلاء في عملية أمنية عالية الدقة , جاءت من خلال معلومات استقصائية دقيقة بتواجد تلك العناصر"، مستطردا "تم تسليمهم الى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم" .

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