مسؤول محلي لـ” العهد نيوز”: الموسم الزراعي الحالي يسجل اعلى نسبة لزراعة المحاصيل شرقي الرمادي

2020/04/22 | 18:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار اكد قائممقام قضاء الحبانية بمحافظة الانبار علي داود الدليمي اليوم، الاربعاء، ان الموسم الزراعي الحالي سجل اعلى نسبة في زراعة واستغلال الاراضي الغير مزروعة في مناطق شرقي مدينة الرمادي .وقال الدليمي في حديث لـ “العهد نيوز” ان ” الموسم الزراعي الحالي سجل اعلى نسبة لزراعة المحاصيل الزراعية المتنوعة بعد استصلاح كافة […]

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