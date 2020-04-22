حزب الحل : يطلب بسحب كتائب “حزب الله”من قضاء القائم ومحيطه “فوراً” وتعويض السكان

2020/04/22 | 18:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… طالب حزب الحل بزعامة جمال الكربولي هيئة الحشد الشعبي بسحب كتائب “حزب الله” ولواء “الطفوف” من قضاء القائم ومحيطه “فوراً” وتعويض السكان المحليين المتضررين من تصرفاتها.وقال حزب الحل وهو من القوى السنية في بيان له تلقته ( المستقلة)… اليوم الأربعاء إن “تذمر المواطنين في قضاء القائم ومزارعه من تصرف منتسبي وحدات كتائب […]

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