2020/04/22 | 19:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلية الازمة في ميسان تقرر السماح بدخول سيارات الحمل والبضائع العالقة في السيطرات الخارجية في المحافظة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/22 | 19:02.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلية الازمة في ميسان تقرر السماح بدخول سيارات الحمل والبضائع العالقة في السيطرات الخارجية في المحافظة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلية الازمة في ميسان تقرر السماح بدخول سيارات الحمل والبضائع العالقة في السيطرات الخارجية في المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).