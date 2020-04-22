صندوق التنمية الوطني للعراق: المنظور المتجدد والمستقبل الواعد

2020/04/22 | 19:05 - المصدر: الزوراء

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دخل ميزان الاقتصاد الحكومي وبلا شك في عجز واضح بسبب تدهور معدلات النمو في قطاعه الريعي المهيمن، ذلك بدءاً من النصف الثاني من هذا العام وحتى النصف الثاني من العام القادم ليجر معه الاقتصاد الاهلي الى نقطة تعد أكثر ركودا بسبب التشابكات بين القطاعين الريعي والاهلي وهيمنة النشاط الحكومي على مكونات الناتج المحلي الاجمالي والمقدرة […]

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