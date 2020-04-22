عرب ما بعد كورونا

2020/04/22 | 19:05 - المصدر: الزوراء

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طرحت أزمة كورونا على المستويين العام والخاص علامات استفهام عديدة ، ومنها ما سيطرا أو ما يجب ان يطرا على العالم العربي من تغييرات جذرية بعد انتهاء الازمة وزوال الغمة .يمكن القطع بداية ان الازمة كشفت عن حتمية اعادة تقييم للسلم القيمي، وترتيب اولويات الاحتياجات الرئيسة للمجتمعات العربية الحديثة ، وفي مقدمتها الحاجة الى […]

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