حشد الانبار لـ” العهد نيوز”: القوات الامنية تشرع بعملية دهم وتفتيش غربي الانبار

2020/04/22 | 19:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار افاد القيادي في حشد محافظة الانبار قطري السمرمد، اليوم الاربعاء، ان القوات الامنية شرعت بحملة دهم وتفتيش على مناطق مختلفة من مدن الانبار الغربية .وقال السمرمد في تصريح لـ” العهد نيوز ان ” القوات الامنية من قيادة عمليات الجزيرة والفرقة السابعة مسنودة بقوة من الحشد العشائري وبدعم من طيران الجيش شرعت […]

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