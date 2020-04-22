شركة نفط البصرة: نبيع البرميل بعشرين دولارا وسط ترقب بزيادة الأسعار

2020/04/22 | 19:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- البصرة اكدت شركة نفط البصرة، اليوم الأربعاء، انها تبيع البرميل بسعر عشرين دولار وسط ترقب بزيادة الأسعار .وذكرت الشركة في بيان تلقت”العهد نيوز” ، نسخة منه، انها “ستخفض نحو 300 الف برميل يوميا من التصدير وفق لقرارات أوبك”.وارتفعت أسعار النفط الأربعاء، بعد تراجع حاد سجلته في وقت سابق من تعاملات […]

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