بالوثيقة: عبد المهدي يوجه بتشكيل خلية ازمة في ذي قار من 4 اعضاء بينهم المحافظ وقائد الشرطة

2020/04/22 | 19:06 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

وجه رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، الأربعاء، بتشكيل خلية ازمة في محافظة ذي قار، من 4 اعضاء بينهم المحافظ وكالة، أبو ذر فليح العمر، وقائد الشرطة، ناصر لطيف الاسدي.

وجاء في كتاب صادر عن عبد المهدي، أنه "بسبب الأوضاع التي تمر بها المحافظة ذي قار، تشكيل خلية لإدارة المحافظة، ترتبط برئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، برئاسة القاضي ناظم حميد علك الوائلي، وعضوية السادة المشار إليهم لاحقا، تتولى المهام التنفيذية والمالية والإدارية والأمنية في المحافظة، لحين حسم الملف أصوليا".

ومن بين أعضاء الخلية، نقيب المحامين، حازم جبار الكناني، ومحافظ ذي قار وكالة، ابو ذر فليح العمر، وقائد شرطة ذي قار، ناصر الأسدي.

بغداد اليوم _ ذي قار

أفاد مصدر أمني في ذي قار، اليوم الاربعاء، بسقوط صاروخ كاتيوشا قرب معمل تابع لشقيق المحافظ، اباذر العمر.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "صاروخا نوع كاتيوشا سقط، مساء اليوم، قرب معمل غاز تابع لشقيق محافظ

بغداد اليوم - متابعة

قال ناطق باسم القوات المسلحة الإيرانية أبو الفضل شكرجي، الاربعاء، إن الولايات المتحدة يجب أن تركز على إنقاذ جنودها من فيروس كورونا، ردا على تهديد ترامب بتدمير الزوارق الإيرانية التي تتحرش بسفن أمريكية.

وذكر شكرجي في تصريح ن

بغداد اليوم-بغداد

وجه وزير الداخلية، ياسين الياسري، الأربعاء، بإيلاء قضايا التزوير والجرائم الالكترونية والجنائية والإرهابية أهمية قصوى.

وذكر المكتب الاعلامي لوزير الداخلية، أن الاخير "زار مديرية الادلة الجنائية والتقى مديرها وملاكاتها الف

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