رئيس منظمة أوبك: الوضعية ليست خطيرة لأن أسبابها طارئة

2020/04/22 | 19:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… توقع محمد عرقاب، رئيس منظمة أوبك، وزير الطاقة الجزائري بداية تعافي السوق النفطية مطلع النصف الثاني من 2020.وقال عرقاب في فعالية اقتصادية عقدت بالجزائر، اليوم الأربعاء إن الأسعار ستبدأ في التعافي مدفوعة بتخفيض الإنتاج وبدء تعليق إجراءات الغلق جراء فيروس كورونا في عدة دول.واستعادت عقود النفط الآجلة اليوم، جزءا من عافيتها […]

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