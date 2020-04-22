السفير البريطاني يدعو برهم صالح للتخلي عن قناني الماء في رئاسة الجمهورية!

2020/04/22 | 19:09 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: احتفى السفير البريطاني في بغداد ستيفن هايكي، اليوم الخميس، بيوم الارض على طريقته الخاصة.ونشر هايكي في حسابه على تويتر، دعوة الى رئيس الجمهورية والسفير الكندي ببغداد من اجل التخلي عن استخدام البلاستك، عبر عدم استعمال قناني الماء المعبئ.شكرا على ترشيحي لذلك.في يوم الارض هذا اتعهد بالتوقف عن استخدام قناني […]

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