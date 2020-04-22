إيران تضغط على بغداد لفتح الحدود وإعادة الحركة التجارية

2020/04/22 | 19:09 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتمد #إيران بشكل رئيسي على #العراق في اقتصادها، حيث تُصدّر كل ما تنتجه من مواد غذائية وصناعية إلى العراق، الذي يعرف بـ “رئة #طهران الاقتصادية’.بعد اجتياح وباء #كورونا للعالم ومنها إيران والعراق، قرّرت حكومة…

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