ترامب يمنح قواته البحرية «الضوء الأخضر» لتدمير أي سفن إيرانية تعترضها

2020/04/22 | 19:09 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمر الرئيس الأميركي “دونالد ترامب” القوات الأميركية، بالتعامل الفوري مع أي قوة عسكرية إيرانية تحاول استهداف أو استفزاز الأسطول الأميركي المتواجد في الخليج.أوامر ترامب كشف عنها، اليوم الأربعاء، في تغريدة عبر حسابه الشخصي في…

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